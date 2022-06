Dal Teatro Troisi all’Arena Flegrea per un cartellone da champions (Di domenica 19 giugno 2022) Teatro Troisi: Si partirà il 23 settembre, eccezionalmente (con il biglietto del Troisi) all’Arena Flegrea con Christian De Sica e il suo show “Una serata tra amici”. Grande festa al Teatro Troisi, dove, il patron Pino Oliva, ha presentato gli spettacoli della stagione 2022-2023 e ha anticipato il nome degli ospiti delle magiche serate all’Arena Leggi su 2anews (Di domenica 19 giugno 2022): Si partirà il 23 settembre, eccezionalmente (con il biglietto delcon Christian De Sica e il suo show “Una serata tra amici”. Grande festa al, dove, il patron Pino Oliva, ha presentato gli spettacoli della stagione 2022-2023 e ha anticipato il nome degli ospiti delle magiche serate

Pubblicità

fanpage : #GigiUnoComeTe 'Siamo lontani ma la nostra storia non è mai finita...' Gigi D'Alessio si esibisce con 'Non dirgli m… - teatrolafenice : E adesso vi ascoltate un momento dal Concerto che la nostra Orchestra sta interpretando diretta da Fabio Biondi al… - giuliaforpeace : RT @MuseiRealiTo: Meraviglie custodite in Biblioteca Reale: l'album con figurini per costumi teatrali, disegnati e ordinati in volume dal c… - AnsaLombardia : L'Aida festeggia i 150 con le marionette della Compagnia Colla. Al Piccolo Teatro Grassi dal 21 giugno | #ANSA - giuliaforpeace : RT @PalazzoRealeNap: Dal Teatro di Corte di @PalazzoRealeNap si aprano le danze! ?????? L'invito arriva direttamente da #Tersicore, Musa della… -