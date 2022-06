Da Roma a Venezia, le città italiane travolte dal sovraffollamento turistico. La campagna per regolamentarlo: “Serve una legge nazionale” (Di domenica 19 giugno 2022) Una legge nazionale per regolamentare il fenomeno dell’overtourism, ovvero il sovraffollamento turistico che impatta negativamente sulle città italiane, svuotandole di residenti e rimpiazzandole con visitatori mordi e fuggi. Come? Fornendo alle amministrazioni locali gli strumenti per limitare le locazioni brevi turistiche, proliferate dall’avvento delle piattaforme digitali. Questo è il proposito della campagna Ata (Alta Tensione Abitativa), da mesi incentrata sulla necessità di porre un limite all’uso speculativo delle case, soprattutto nelle città più ‘stressate’ dal turismo di massa. Una tendenza globale, che inevitabilmente – se non limitata – riduce la disponibilità di affitti per residenti e allo stesso tempo comporta un aumento dei canoni, con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Unaper regolamentare il fenomeno dell’overtourism, ovvero ilche impatta negativamente sulle, svuotandole di residenti e rimpiazzandole con visitatori mordi e fuggi. Come? Fornendo alle amministrazioni locali gli strumenti per limitare le locazioni brevi turistiche, proliferate dall’avvento delle piattaforme digitali. Questo è il proposito dellaAta (Alta Tensione Abitativa), da mesi incentrata sulla necessità di porre un limite all’uso speculativo delle case, soprattutto nellepiù ‘stressate’ dal turismo di massa. Una tendenza globale, che inevitabilmente – se non limitata – riduce la disponibilità di affitti per residenti e allo stesso tempo comporta un aumento dei canoni, con ...

