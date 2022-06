Criminalità, uomo arrestato due volte nel giro di cinque giorni (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – arrestato due volte in cinque giorni. È il ‘record’ di un 46enne già noto alle forze dell’ordine. A Torre Annunziata (Napoli) il 14 giugno scorso i carabinieri della compagnia oplontina lo avevano arrestato per evasione in quanto era in strada nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. Ieri sera è stato invece arrestato ancora una volta per evasione ma anche per furto. I militari dell’Arma lo hanno trovato in sella ad una bici elettrica risultata rubata poco prima in corso Umberto I. Ri-sottoposto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio.L’arresto del 46enne rientra in un servizio ”alto impatto” svolto dai carabinieri torresi con la collaborazione del nucleo cinofili di Sarno (Salerno). Al centro dell’attenzione via Gino Alfani, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 19 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) –duein. È il ‘record’ di un 46enne già noto alle forze dell’ordine. A Torre Annunziata (Napoli) il 14 giugno scorso i carabinieri della compagnia oplontina lo avevanoper evasione in quanto era in strada nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. Ieri sera è stato inveceancora una volta per evasione ma anche per furto. I militari dell’Arma lo hanno trovato in sella ad una bici elettrica risultata rubata poco prima in corso Umberto I. Ri-sottoposto ai domiciliari, è ora in attesa di giudizio.L’arresto del 46enne rientra in un servizio ”alto impatto” svolto dai carabinieri torresi con la collaborazione del nucleo cinofili di Sarno (Salerno). Al centro dell’attenzione via Gino Alfani, ...

