Covid | Veneto | trend resta sopra i 3 000 casi al giorno

Pubblicità

qn_carlino : Covid Veneto, il bollettino del 19 giugno: 3.078 casi e 2 morti - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: Coronavirus Veneto: i dati di domenica 19 giugno Il confronto è con le 24 ore precedenti. Il bollettino è di Azienda Zero… - TgrRaiVeneto : Coronavirus Veneto: i dati di domenica 19 giugno Il confronto è con le 24 ore precedenti. Il bollettino è di Aziend… - tribuna_treviso : I risultati dell’ultima indagine dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie. Il 100 per cento dei campioni esamina… - infoitinterno : Covid, la variante Omicron 5 sale al 22 per cento in Veneto a giugno: ecco tutti i dati -

Sono 3.078 i nuovi contagiregistrati innelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 4.419 di ieri, ma che confermano una ripresa dell'infezione. Da giorni il report quotidiano non scende sotto quota 3.000. Si ......stesso tempo il desiderio di essere proiettati al prossimo Carnevale senza i fastidi del. ... il carro proveniente da San Pelagio e quello da Annone, il gruppo di Marcottini, ha chiuso il ...Sono 3.078 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 4.419 di ieri, ma che confermano una ripresa dell'infezione. Da giorni il report quotidiano non scende so ...UDINE. Nella giornata di domenica 19 giugno in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 643 nuovi contagi: 132 su 1.357 tamponi molecolari e altri 511 casi su 2.026 test rapidi ...