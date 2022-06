Covid oggi nel Lazio | bollettino domenica 19 giugno | 4 807 nuovi contagi - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

Adnkronos : Medici e infermieri preoccupati per dati contagi #Covid. #ultimora - RobertoBurioni : Parte la sperimentazione clinica di un farmaco basato sulla stessa tecnologia dei vaccini anti-COVID per la cura di… - RobertoBurioni : COVID-19 ci ha mostrato nel modo più brutale quanto la scienza può rivoluzionare la nostra vita. Oggi su… - Frankf1842 : RT @fanpage: Ultim'ora Il bollettino Covid di oggi - zazoomblog : Covid oggi Italia 4.807 contagi: a Roma 3.109 casi - #Covid #Italia #4.807 #contagi: #3.109 -

Italia:30.526 casi, crescono i ricoveri. Bollettino 19 giugno 2022 Roma, 19 giugno 2022 - Ancora alta la curva dei nuovi contagi. Nel Lazio su 3.056 tamponi molecolari e 15.570 tamponi ...I dati della regione Sono 4.807 i nuovi contagi da coronavirus19 giugno nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registra un morto. ''nel Lazio, su 3.056 tamponi molecolari e 15.570 tamponi antigenici per un totale di 18.626 tamponi, si registrano 4.807 nuovi casi positivi ( - 350), è una la ...3.189 i nuovi positivi su 13.529 test analizzati. Nessun decesso. 15 i ricoverati in intensiva. 289 nei reparti di degenza ordinaria. Stabile l'indice di contagio in Campania che si attesta al 23,57 ...Le autorità nordcoreane dicono di essere alle prese con una malattia infettiva diversa dal Covid: ecco quello che sappiamo su questa possibile nuova epidemia.