Covid oggi Lombardia, 4.253 contagi e 4 morti: bollettino 19 giugno (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 4.253 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 giugno in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 23.210 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 18,3%. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 40.715. Scendono a 16 (-1) i ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano di 6 unità i pazienti nei reparti Covid ordinari, oggi 556. Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 1.528, in provincia di Brescia 505, 447 a Monza e Brianza, 325 a Varese, 269 a Bergamo, 245 a Como, 205 a Pavia, 176 a Mantova, 150 a Lecco, 104 a Cremona, 81 a Sondrio e 79 a Lodi. L'articolo proviene da Italia Sera.

