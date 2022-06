(Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Rialzo dei, reinfezioni e abolizione di molte misure anti-Coronavirus. Gli ultimi dati dei bollettini preoccupano siacheche suggeriscono di mantenere una costante cautela e il rispetto delle precauzioni base.– “Sappiamo che con ilbisogna convivere” ma il “libera tutti sta creando problemi”, dice Guido Quici, presidente del sindacato deiFederazione Cimo-Fesmed, che, parlando all’Adnkronos Salute, e “se finora si parlava di ondate invernali o autunnali, in questi giorni abbiamo la chiara dimostrazione che, nonostante l’estate, la diffusione del virus e delle sue varianti c’è ed è elevata”. “Se aumenta ancora la diffusione del virus nelle prossime settimane e aumenta la possibilità di ricorso in ...

Pubblicità

Corriere : ???? ULTIM'ORA - I dati di oggi - RobertoBurioni : Parte la sperimentazione clinica di un farmaco basato sulla stessa tecnologia dei vaccini anti-COVID per la cura di… - RobertoBurioni : COVID-19 ci ha mostrato nel modo più brutale quanto la scienza può rivoluzionare la nostra vita. Oggi su… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, contagi su: allarme medici e infermieri - - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, contagi su: allarme medici e infermieri - -

...di canzoni (più due bis) scritte nell'arco di 5 decenni per trasportarle nella scena di. C'è ...due cantautori sembrano due musicisti di strada che si ritrovano (con due anni di ritardo causa)...Dobbiamo però naturalmente ricordare chela programmazione televisiva per le qualifiche di ... Pur con le limitazioni dovute al, le "padrone di casa" saranno Federica Masolin e Mara ...Oltre al razionamento dell’energia e dell’acqua, le autosanzioni occidentali, la battaglia del gas e del grano, la cobelligeranza per difendere il Donbass a sua (e nostra) insaputa, la siccità, il ...(Adnkronos) – Rialzo dei contagi Covid, reinfezioni e abolizione di molte misure anti-Coronavirus. Gli ultimi dati dei bollettini preoccupano sia medici che infermieri che suggeriscono di mantenere ...