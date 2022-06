Covid oggi Italia, 4.807 contagi: a Roma 3.109 casi (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 4.807 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 giugno nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registra un morto. ”oggi nel Lazio, su 3.056 tamponi molecolari e 15.570 tamponi antigenici per un totale di 18.626 tamponi, si registrano 4.807 nuovi casi positivi (-350), è una la vittima (-4), 493 i ricoverati (-3), 43 le terapie intensive (+1) e +2.080 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25,8%. I casi a Roma città sono a quota 3.109”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 19 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 4.807 i nuovida coronavirus19 giugno nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registra un morto. ”nel Lazio, su 3.056 tamponi molecolari e 15.570 tamponi antigenici per un totale di 18.626 tamponi, si registrano 4.807 nuovipositivi (-350), è una la vittima (-4), 493 i ricoverati (-3), 43 le terapie intensive (+1) e +2.080 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 25,8%. Icittà sono a quota 3.109”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. L'articolo proviene daSera.

