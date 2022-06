Covid, le notizie. Bollettino: 30.526 casi e 18 morti. Tasso di positività al 19,1%. LIVE (Di domenica 19 giugno 2022) Aumentano le terapie intensive (+6) e i ricoveri ordinari (+67). Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni lievemente aumentata. Sale l'incidenza settimanale dei contagi a LIVEllo nazionale. Negli Usa il Cdc, l'agenzia sanitaria Usa, ha votato all'unanimità a favore della raccomandazione dei vaccini Pfizer e Moderna per i bimbi a partire dai 6 mesi Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 giugno 2022) Aumentano le terapie intensive (+6) e i ricoveri ordinari (+67). Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni lievemente aumentata. Sale l'incidenza settimanale dei contagi allo nazionale. Negli Usa il Cdc, l'agenzia sanitaria Usa, ha votato all'unanimità a favore della raccomandazione dei vaccini Pfizer e Moderna per i bimbi a partire dai 6 mesi

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Risolto uno degli enigmi più misteriosi legati a Covid-19: è stato infatti scoperto perché alcune persone vaccinate… - Agenzia_Ansa : Gimbe: 'La curva si inverte, aumentano i casi di Covid e i decessi' #ANSA - Agenzia_Ansa : Speranza positivo al Covid, è in isolamento. Si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei Ministri #ANSA - AnsaSardegna : Covid: contagi sotto quota mille e un solo morto in Sardegna. Tasso di positività al 22,7 per cento #ANSA - ClickStringer : @Qua_Agatha Covid, ecco perché ci sono casi gravi anche tra i vaccinati - Biotech - -