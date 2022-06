Così terrorismo e criminalità sfruttano il lato oscuro dei social media (Di domenica 19 giugno 2022) Gli avvenimenti di Haiti, che hanno visto l’utilizzo di TikTok, Instagram e Twitter da parte delle bande per reclutare nuovi adepti e diffondere terrore, sono l’ennesima testimonianza di quanto siano fondamentali i social media per i movimenti criminali. Il rapper amatoriale protagonista della vicenda, conosciuto come “Izo”, ha pubblicato un video su TikTok e Instagram InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 19 giugno 2022) Gli avvenimenti di Haiti, che hanno visto l’utilizzo di TikTok, Instagram e Twitter da parte delle bande per reclutare nuovi adepti e diffondere terrore, sono l’ennesima testimonianza di quanto siano fondamentali iper i movimenti criminali. Il rapper amatoriale protagonista della vicenda, conosciuto come “Izo”, ha pubblicato un video su TikTok e Instagram InsideOver.

Pubblicità

laura99164560 : RT @AlbertoSomma4: @laura99164560 Concordo, ma così anche con gli altri. Procurato allarme e terrorismo mediatico - FabioRoscioli : RT @MattSDPell: @gparagone Sono molto contento che molte persone che stimo abbiano compreso che il tuo è solo terrorismo per prendere voti.… - AlbertoSomma4 : @laura99164560 Concordo, ma così anche con gli altri. Procurato allarme e terrorismo mediatico - MattSDPell : @gparagone Sono molto contento che molte persone che stimo abbiano compreso che il tuo è solo terrorismo per prende… - monikindaaaa : 'Come incendiare palazzi e foreste'. Così l'egiziano addestrava jihadisti a Roma -

TRUCK TOUR BANCA DEL CUORE 2022 Dal 21 al 23 giugno Lecce protagonista della Prevenzione Cardiovascolare ...19 un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni a Largo Vittime del Terrorismo ... ponendo così l'attenzione sulla prevenzione cardiovascolare, oggi ancor più determinante dopo l'... Luca Carboni Carboni ... le geniali programmazioni ai synth di un Malavasi in futuro mai più così ispirato e le parole ... con l'esplosione del fenomeno delle discoteche che seguì la stagione del terrorismo. Anche stavolta ... InsideOver ...19 un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni a Largo Vittime del... ponendol'attenzione sulla prevenzione cardiovascolare, oggi ancor più determinante dopo l'...... le geniali programmazioni ai synth di un Malavasi in futuro mai piùispirato e le parole ... con l'esplosione del fenomeno delle discoteche che seguì la stagione del. Anche stavolta ... Così terrorismo e criminalità sfruttano il lato oscuro dei social media