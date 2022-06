Cos' è il patrimonio immateriale Convenzione ratificata nel 2007 - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

cos_liano : @_SimoTarantino Giuseppe Simone patrimonio dell’umanità -

LA NAZIONE

Nel testo della Convenzione per la salvaguardia delImmateriale, ratificata dall'Italia nel 2007, esso viene definito come "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, ......studiare una formula di cooperativa mista - dettaglia Zonin - dove ci sia anche un gruppo di soci pi importanti degli altri che sostenga ildella banca, altrimenti non si va pi avanti.... Cos’è il patrimonio immateriale Convenzione ratificata nel 2007 L‘Unesco ha tra i suoi obiettivi l’attuazione di misure atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, fra le generazioni. Nel testo della Convenzione per la ...Il primo report sulla gestione. Dagli Usa i maggiori introiti (29,3%), seguiti da Italia (11,3%), Germania (5,2%), Corea (3,2%) e Francia (2,7%).