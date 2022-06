Corriere dello Sport – sarà l’uomo Scudetto e Champions (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 13:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: MILANO – sarà la settimana di Divock Origi, il primo acquisto dell’estate rossonera post Scudetto. Stefano Pioli ripartirà da lui per andare a caccia del secondo titolo di fila e di un’avventura più lunga in Champions League. La punta belga che ha chiuso il rapporto con il Liverpool dopo otto anni, sbarcherà a inizio settimana a Milano per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto con la squadra rossonera. Origi per accettare la proposta del Milan ha rifiutato diverse possibilità in Premier League, ha deciso di cambiare totalmente campionato, e ora vuole misurarsi in serie A. La punta belga sarà il primo rinforzo in vista dell’anno prossimo perché arriva a parametro ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 13:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: MILANO –la settimana di Divock Origi, il primo acquisto dell’estate rossonera post. Stefano Pioli ripartirà da lui per andare a caccia del secondo titolo di fila e di un’avventura più lunga inLeague. La punta belga che ha chiuso il rapporto con il Liverpool dopo otto anni, sbarcherà a inizio settimana a Milano per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto con la squadra rossonera. Origi per accettare la proposta del Milan ha rifiutato diverse possibilità in Premier League, ha deciso di cambiare totalmente campionato, e ora vuole misurarsi in serie A. La punta belgail primo rinforzo in vista dell’anno prossimo perché arriva a parametro ...

Pubblicità

jbsoutar : AC Milan and Lazio are interested in Arsenal defender Pablo Mari [Corriere dello Sport]. #AFC - elio_vito : Oggi al @Corriere Tajani dice tante sciocchezze, vanta il successo di Bucci e Lagalla come se fossero di FI, dice c… - CorriereTorino : Da Spazio7 si cena all’interno di un museo con i menu emozionali dello chef stellato - infoitsport : L'apertura del Corriere dello Sport: 'Premier su Abraham, la Roma lo blinda' - infoitsport : Corriere dello Sport – Premier su Abraham: la Roma lo blinda -