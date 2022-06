Corriere dello Sport – Inter, indizio social di Lautaro Martinez sul suo futuro (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-18 22:37:30 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Le trattative per Romelu Lukaku e Paulo Dybala sono ormai agli sgoccioli e inevitabilmente il futuro di Lautaro Martinez resta al centro delle indiscrezioni di mercato, nonostante l’attaccante dell’Inter e il suo entourage abbiano più volte smentito l’addio al nerazzurro, almeno in questa stagione. Il Toro su Instagram ha ribadito una volta di più il suo amore per Milano, rispondendo alle voci che anche negli ultimi giorni lo hanno accostato ad alcuni club esteri, dal Tottenham all’Atletico Madrid. Guarda il video Ancora sirene inglesi per Lautaro Martinez Inter, l’indizio di Lautaro: una foto dal suo attico ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-18 22:37:30 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Le trattative per Romelu Lukaku e Paulo Dybala sono ormai agli sgoccioli e inevitabilmente ildiresta al centro delle indiscrezioni di mercato, nonostante l’attaccante dell’e il suo entourage abbiano più volte smentito l’addio al nerazzurro, almeno in questa stagione. Il Toro su Instagram ha ribadito una volta di più il suo amore per Milano, rispondendo alle voci che anche negli ultimi giorni lo hanno accostato ad alcuni club esteri, dal Tottenham all’Atletico Madrid. Guarda il video Ancora sirene inglesi per, l’di: una foto dal suo attico ...

Pubblicità

jbsoutar : AC Milan and Lazio are interested in Arsenal defender Pablo Mari [Corriere dello Sport]. #AFC - elio_vito : Oggi al @Corriere Tajani dice tante sciocchezze, vanta il successo di Bucci e Lagalla come se fossero di FI, dice c… - green_milano : RT @CorriereLOGIN: #Apple, torna il #Batterygate Sull’onda dello scandalo del 2017, un attivista britannico per i diritti dei consumatori h… - NapoliCM : ???? Prima pagina Corriere dello Sport: 'Mertens: 'Io aspetto Napoli'' ??? - susydigennaro : RT @napolimagazine: PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport, ed. Campania: 'La retromarcia di Mertens' -