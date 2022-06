Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di domenica 19 giugno 2022) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di domenica 19 giugno 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Pubblicità

mariali94316534 : RT @POPOLOdiTWlTTER: #Coronavirus, morto a 61 anni il dott. Ivo Cilesi .... ma non morivano solo gli ultraottantenni? #coronavirusitalia… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: 30.526 nuovi casi e 18 decessi, in totale sono 167.721 morti nel Paese: Sale a 6.308.082 mor… - luiveceli : RT @Miti_Vigliero: Covid Italia domenica 19 giugno 160.211 tamponi totali 30.526 nuovi contagi 19,05% tasso positività 67 ricoverati con s… - sole24ore : Coronavirus: bollettino del 19 giugno 2022 - Il Sole 24 ORE - Frankf1842 : RT @fanpage: Ultim'ora Il bollettino Covid di oggi -