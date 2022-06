Pubblicità

FIT

... became 1st ATP Tour quarter - finalist born in 2003 or later, 1st Danish quarter - finalist since Pless at 2006 Newport, and youngest quarter - finalist since, 17, at 2014 Umag. > Captured 5th ...Il mancino britannicoprima a livello nazionale, poi internazionale, raggiungendo la finale ... in passato accanto a giocatori come Kyle Edmund e Borna. Il suo è un tennis moderno, adatto ... Coric trionfa all'Emilia-Romagna Tennis Cup Luca Nardi fa suo il derby di primo turno contro Gianluca Mager e parte bene nel Challenger 125 di Perugia. Avanzano anche Flavio Cobolli e il campione in carica Tomas Martin Etcheverry ...