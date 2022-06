Contrappunti alla pedagogia sovietica | l’amara parodia di Aleksej Ivanov

(Di domenica 19 giugno 2022) «So che non si può insegnare nulla. Si può essere da esempio e chi vuole, imparerà per imitazione. In ogni caso, sconsiglio a chiunque di imitare me»: queste parole, che L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

SIPRomaeLazio : RT @Contrappuntinfo: - MarcoBombagi : RT @Contrappuntinfo: - Contrappuntinfo : -

bonculture

... ma con scelte estetiche (fotografiche, in primis, ma non solo) epolitici (uno spot ...titoli quali Petite nature (2021) di Samuel Theis con protagonista un bambino di dieci anni...... dall'espressionismo al surrealismo, dal simbolismometafisica: Moreau, Ernst, De Chirico, ... le opere dialogano con quelle della collezione storica innescando rimandi,, ... Alberto Mattioli e la pazzia per l'opera. I felici contrappunti di Conservatorio e Unifg Spazia dagli austeri contrappunti di Girolamo Frescobaldi al bebop esotico ... tutti a ingresso gratuito alla Chiesa Evangelica Luterana di Roma in via Sicilia 70 con alcuni tra i maggiori organisti ...In occasione della stagione di spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa, realizzata dalla Fondazione INDA, la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo ospita la mostra Edipo. Lo sguardo in sé, cur ...