Consiglio nazionale d'emergenza M5s, i vice di Conte: "Di Maio da tempo un corpo estraneo" | Il ministro replica: "Si creano tensioni nel ... (Di domenica 19 giugno 2022) Sembra sia arrivata l'ora della resa dei conti nel Movimento: al centro della discussione la linea politica da tenere sull'invio delle armi a ...

aldotorchiaro : #M5S precipata in una crisi interna senza sbocchi. Tra poco si riunisce il Consiglio nazionale su eventuale espulsi… - Agenzia_Ansa : È convocato per stasera il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle. All'ordine del giorno la discussione su… - fanpage : Il M5s “invece di fare autocritica, decide di fare due cose: attaccare, con odio e livore, il ministro degli Esteri… - gladiatoremassi : RT @GianniMagini: '#M5S, i vice di #Conte sullo strappo di #DiMaio: 'Punto di non ritorno. È un corpo estraneo'. Convocato Consiglio nazion… - _MaxFree_ : RT @sissiisissi2: E' stato convocato per questa sera, intorno alle 21, un Consiglio nazionale del Movimento 5 Stelle con il leader Giuseppe… -