Con questo dispositivo aptico i sordomuti possono sentire la musica (Di domenica 19 giugno 2022) Il nuovo dispositivo aptico per sordomuti, targato Vodafone, permette di sentire la musica, vibrare e lasciarsi trasportare dal ritmo. Un’iniziativa che vuole essere inclusiva per le persone con disabilità. Il nuovo strumento, ideato da Vodafone, permette di immergersi nel ritmo della musica. Il dispositivo aptico è stato creato per avvicinare le persone con problemi di udito e i non vedenti all’atmosfera dei festival musicali. Una aptica che vibra a suon di musica e testata per la prima volta dall’organizzazione del festival Mighty Hoopla nel Regno Unito. Una tuta dotata di 24 attuatori che vibrano, collocati su polsi, torso e caviglie. L’ultima innovazione di Vodafone, realizzata in collaborazione con Music Not ... Leggi su newstv (Di domenica 19 giugno 2022) Il nuovoper, targato Vodafone, permette dila, vibrare e lasciarsi trasportare dal ritmo. Un’iniziativa che vuole essere inclusiva per le persone con disabilità. Il nuovo strumento, ideato da Vodafone, permette di immergersi nel ritmo della. Ilè stato creato per avvicinare le persone con problemi di udito e i non vedenti all’atmosfera dei festivalli. Una aptica che vibra a suon die testata per la prima volta dall’organizzazione del festival Mighty Hoopla nel Regno Unito. Una tuta dotata di 24 attuatori che vibrano, collocati su polsi, torso e caviglie. L’ultima innovazione di Vodafone, realizzata in collaborazione con Music Not ...

Pubblicità

vascorossi : Cosa non darei… per vivere su un’isolaaa?? Sono felice, ho portato il mio spettacolo anche in Sicilia… Un traguardo…… - EnricoTurcato : Pogba Locatelli Zakaria Miretti Fagioli Rovella Sarà utopia, ma per me il centrocampo della Juve 22/23 dovrebbe e… - borghi_claudio : Detta in modo più semplice di quanto vi abbia detto io nelle dirette e nelle serate con @AlbertoBagnai. Ma il punto… - ElenaBluArt : @itsmeback_ Quello che vediamo adesso : “morte improvvisa” con “nessuna correlazione” è solo la punta del aisberg.… - SouzaEluam : RT @RepIdee: #RepIdee2022 @PaoloGentiloni: “Abbiamo bisogno di fermare l’inflazione, tenerla sotto controllo senza uccidere la crescita e… -