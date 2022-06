Come sta Edoardo Tavassi? Gli aggiornamenti di Alvin e perché Carmen si sente in colpa: le ultime news – VIDEO (Di domenica 19 giugno 2022) Come sta Edoardo Tavassi? Il naufrago dell’Isola dei Famosi si è fatto molto male al ginocchio e, molto probabilmente, domani sera nel corso della semifinale, scopriremo cosa accadrà (anche se il ritiro è dietro l’angolo). Come sta Edoardo Tavassi? Gli aggiornamenti di Alvin Nel frattempo Alvin (trovate il VIDEO in apertura) ha aggiornato sulle condizioni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 19 giugno 2022)sta? Il naufrago dell’Isola dei Famosi si è fatto molto male al ginocchio e, molto probabilmente, domani sera nel corso della semifinale, scopriremo cosa accadrà (anche se il ritiro è dietro l’angolo).sta? GlidiNel frattempo(trovate ilin apertura) ha aggiornato sulle condizioni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

rulajebreal : In???? La Meloni sta con i neofranchisti di Vox impegnati a resuscitare il Fascismo. Incita all’odio/violenza contro… - marattin : Anche un venerdì pomeriggio d’estate, con un caldo asfissiante, c’è chi vuole discutere di dove sta andando la nost… - Pontifex_it : Non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una… - abbondio_silvio : RT @ludmyla2803: @Mezzorainpiu @matteorenzi @RaiTre Ma quanto fai schifo da 1 a 10? #Conte è l'unico che si sta battendo per lo stop dell'i… - dlalli569 : RT @ludmyla2803: @Mezzorainpiu @matteorenzi @RaiTre Ma quanto fai schifo da 1 a 10? #Conte è l'unico che si sta battendo per lo stop dell'i… -