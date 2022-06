Colombia al voto per eleggere il nuovo presidente (Di domenica 19 giugno 2022) Oltre 38 milioni di Colombiani si recano alle urne oggi per eleggere il nuovo presidente tra Gustavo Petro, il candidato di sinistra che al primo turno ha ottenuto il 40% dei voti, e Rodolfo Hernandez,... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Oltre 38 milioni dini si recano alle urne oggi periltra Gustavo Petro, il candidato di sinistra che al primo turno ha ottenuto il 40% dei voti, e Rodolfo Hernandez,...

Pubblicità

AuraZacchi : I giovani arrestati e l’ombra della repressione sul voto in #Colombia Oggi in Colombia si tiene il ballottaggio pe… - NRobemontoya : RT @RaiNews: Intervista a Pedro Viveros, analista politico sul voto di oggi in Colombia - RaiNews : Intervista a Pedro Viveros, analista politico sul voto di oggi in Colombia - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: Oggi la #Colombia va al ballottaggio. Ci arriva con un'ondata di arresti: colpiscono soprattutto i #giovani che voglion… - FlaviaFama82 : RT @DomaniGiornale: Oggi la #Colombia va al ballottaggio. Ci arriva con un'ondata di arresti: colpiscono soprattutto i #giovani che voglion… -