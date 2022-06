Collovati | “Il Milan? Per l’Europa ci vuole qualche nome sicuro”

Pubblicità

infoitsport : Collovati: “Milan, per la Champions servono giocatori pronti” | VIDEO - infoitsport : ESCLUSIVA TMW - Collovati: 'Inter attenta, si vince pure con le migliori difese. Milan, ora gli esperti' - infoitsport : TMW - Collovati: 'Milan, dopo tanti talenti ora ci vuole qualche nome sicuro' - sportli26181512 : TMW - Collovati: 'Milan, dopo tanti talenti ora ci vuole qualche nome sicuro': Chiacchierata sul mercato delle big… - MilanWorldForum : Collovati sul Milan:”Ecco cosa serve” Le dichiarazioni -) -

Ha giocato con tutte e due le milanesi ed è rimasto legato ancora sia all'Inter che alFulvio. L'ex stopper analizza il momento sul mercato di entrambe e parte dai nerazzurri parlando a Tmw radio Sulpoi aggiungeSarà Davide Calabria il prossimo capitano del, dopo 16 anni di 'apprendistato' in rossonero e qualche fascia già indossata in sostituzione ... Come Paolo Maldini, Franco Baresi, Fulvio, ...'Si rinforza con una linea ben precisa però deve fare la Champions e quindi i prospetti vanno bene, è una strategia che ho condiviso. Leggo di Origi e Sanches: benissimo ma serve anche qualche giocato ...Per lui, serviranno giocatori già pronti per ambire al massimo traguardo in Europa Fulvio Collovati, ex difensore del Milan, ha commentato i 'rumors' di calciomercato sui rossoneri di Stefano Pioli in ...