Collezionista di orologi derubato da finti poliziotti | bottino da 50mila euro

Pubblicità

telodogratis : Finti poliziotti hanno rapinato un collezionista di orologi di lusso - sulsitodisimone : Finti poliziotti hanno rapinato un collezionista di orologi di lusso -

QUOTIDIANO NAZIONALE

È successo questa mattina a un c ollezionista did'epoca, l'uomo stava andando al mercatino degli scambi per vendere alcuni pezzo. Probabilmente è stato seguito dai ladri , che conoscevano i ...Secondo Paolo Cattin ,didi lusso di fama internazionale e autore del libro 'Investire indi Lusso' ci sono degliche oggi possono aumentare e addirittura ... Finti poliziotti a Roma, 50mila euro di orologi rubati a un collezionista AGI - È stato fermato da due uomini su un'autovettura scura che, dopo essersi finti poliziotti, lo hanno derubato di una borsa con all'interno 50 mila euro in orologi. È avvenuto questa mattina alle 8 ...I due uomini, travesiti da agenti, hanno rubato una borsa con 100 orologi d'epoca, tra un rolex, a un 70enne che stava andando al mercatino degli scambi ...