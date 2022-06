Colle Romito, si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere con una bombola di gas (Di domenica 19 giugno 2022) Ardea – Questa mattina il consorzio di Colle Romito si è svegliato nelle urla di una signora che minacciava di farsi esplodere con una bombola del gas. Le grida, iniziate intorno alle 9:30 di oggi 19 giugno, hanno fatto allarmare i vicini, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. La donna, insieme al marito, stanno vivendo un periodo molto difficile in famiglia: circa un mese fa i servizi sociali hanno portato via le loro due figlie di 13 e 17 anni e il nipotino di 3 anni. Da quel momento non li hanno più visti e non hanno più saputo nulla di loro. Questa mattina, dopo aver rivisto i giocattoli dei bambini sparsi in casa, la donna costernata dal dolore ha minacciato di compiere il folle gesto. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 19 giugno 2022) Ardea – Questa mattina il consorzio disi è svegliato nelle urla di una signora cheva dicon unadel gas. Le grida, iniziate intorno alle 9:30 di oggi 19 giugno, hanno fatto allarmare i vicini, che hanno subito allertato le forze dell’ordine. La donna, insieme al marito, stanno vivendo un periodo molto difficile in famiglia: circa un mese fa i servizi sociali hanno portato via le loro due figlie di 13 e 17 anni e il nipotino di 3 anni. Da quel momento non li hanno più visti e non hanno più saputo nulla di loro. Questa mattina, dopo aver rivisto i giocattoli dei bambini sparsi in, la donna costernata dal dolore hato di compiere il folle gesto. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i ...

