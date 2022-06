Clementi | “La mascherina a scuola non serve | necessario distanziamento e ricambio dell’aria”

(Di domenica 19 giugno 2022) "Anche in Italia stiamo assistendo a un picco di Omicron che a fine giugno declinerà e a luglio scomparirà. In estate siamo agevolati, si vive all'aperto e i raggi ultravioletti hanno un effetto inibente sul virus. Questa stagione, a dispetto dei catastrofisti che vedono nero anche d'estate, ci sta proteggendo". L'articolo .

Pubblicità

Massimo, direttore dell'Istituto di Microbiologia e Virologia all'Ospedale San Raffaele di ...le mascherine "Si è visto che il distanziamento conta relativamente poco e lasia ...Speriamo che i professori siano". Tutti felici, poi, per la decisione di togliere l'obbligo diagli esami. Il dispositivo di sicurezza è solo " raccomandato ". "Ci sembra giusto -...Mascherine 15 giugno, da oggi non è più obbligatorio indossarle al cinema e a teatro. Al centro dell'attenzione ci sono i mezzi di trasporto ...Tra chi è d'accordo e chi no, dal 15 giugno forse si potrà dire addio alle mascherine sui mezzi di trasporto. Cosa cambierebbe in questo caso