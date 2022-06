City Thorsby | Haaland vuole il suo connazionale | le ultime

(Di domenica 19 giugno 2022) L’ultima voce di mercato in casa Sampdoria riguarda: il centrocampista sarebbe nel mirino delsu richiesta diL’ultima indiscrezione di mercato in casa Sampdoria riguarda. La notizia è trapelata dalle pagine del quotidiano La Repubblica. Il norvegese sarebbe finito nel mirino del Manchester, su richiesta delErling. L'articolo proviene da Calcio News 24.

