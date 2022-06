Ciro Priello e Maura Iandoli sposi | il matrimonio tra risate e balli romantici

(Di domenica 19 giugno 2022) Week end di metà giugno con trionfo di fiori d’arancio. Anche perè arrivato il giorno del si! La coppia ieri ha postato alcuni scatti del: “Finalmente marito e moglie” ha scritto il comico sui social postando le prime immagini delle nozze. Una cerimonia intima, dal poco che è trapelato, con una ristrettissima cerchia di amici e parenti per il giorno del si. Ed effettivamente, se non ci fossero stati gli scatti postati ae dalla sua neo moglie, le immagini di questoin rete sarebbero state molto poche. A mostrare l’anello al dito e un sorriso a 70 denti, è stato proprioche vive davvero un momento d’oro. Non solo tanto successo nel suo lavoro ma anche l’amore, e ...

Pubblicità

CardelliAc : RT @fanpage: Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati! L’attore e volto dei The Jackal ha annunciato su Instagram: “Siamo finalmente ma… - fanpage : Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati! L’attore e volto dei The Jackal ha annunciato su Instagram: “Siamo fi… - dgCarmel81 : Ciro priello è un carnalone ???? ?? - Giusi2023 : Ti stai confondendo con ciro priello forse #isola -

Fanpage.it

Finalmente il si pere Maura Iandoli: ieri il ...Anchee Maura Iandoli sono diventati marito e moglie. Il comico e l'influencer hanno pronunciato il fatidico "sì" a Colle Rajano, stupenda location in provincia di Caserta. Giovanni ... Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati: “Siamo finalmente marito e moglie” Week end di metà giugno con trionfo di fiori d’arancio. Anche per Ciro Priello e Maura Iandoli è arrivato il giorno del si! La coppia ieri ha postato alcuni scatti del matrimonio: “Finalmente marito e ...Grave lutto per Pamela Prati. Nei giorni scorsi è venuto a mancare suo nipote. Lo ha annunciato la stessa showgirl sarda attraverso un post straziante pubblicato su Instagram. Fiori d’arancio per Ambr ...