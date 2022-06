Ciro Priello dei The Jackal e Mara Iandoli si sono sposati (Video) (Di domenica 19 giugno 2022) Fiori d’arancio per uno dei componenti dei The Jackal, l’amatissimo gruppo comico diventato noto su Youtube grazie all’omonimo canale aperto nel 2006 e che ha poi raggiunto la grande popolarità partecipando a diverse trasmissioni televisive, fra cui Stasera tutto è possibile. Ciro Priello e la sua compagna, la blogger Maura Iandoli, hanno pronunciato il fatidico “sì” sabato 18 Giugno a Colle Rajano. La coppia, insieme da diversi anni, ha già una bambina, la piccola Anna, nata nel 2016. Era stato Ciro a dare l’annuncio delle notte nel corso della finale dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, dove il comico ha partecipato con grande successo di critica e di pubblico. Lo stesso comico ha dato attraverso i suoi canali show la bella notizia ai suo fan: Ora lo possiamo dire, siamo finalmente marito e ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 giugno 2022) Fiori d’arancio per uno dei componenti dei The, l’amatissimo gruppo comico diventato noto su Youtube grazie all’omonimo canale aperto nel 2006 e che ha poi raggiunto la grande popolarità partecipando a diverse trasmissioni televisive, fra cui Stasera tutto è possibile.e la sua compagna, la blogger Maura, hanno pronunciato il fatidico “sì” sabato 18 Giugno a Colle Rajano. La coppia, insieme da diversi anni, ha già una bambina, la piccola Anna, nata nel 2016. Era statoa dare l’annuncio delle notte nel corso della finale dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, dove il comico ha partecipato con grande successo di critica e di pubblico. Lo stesso comico ha dato attraverso i suoi canali show la bella notizia ai suo fan: Ora lo possiamo dire, siamo finalmente marito e ...

Pubblicità

melitonline : The Jackal in festa per le nozze di Ciro Priello con l’amata Maura - IsaeChia : Ciro Priello dei #TheJackal e Mara Iandoli si sono sposati (Video) Il vincitore della prima edizione di #Lol - Chi… - CardelliAc : RT @fanpage: Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati! L’attore e volto dei The Jackal ha annunciato su Instagram: “Siamo finalmente ma… - fanpage : Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati! L’attore e volto dei The Jackal ha annunciato su Instagram: “Siamo fi… - dgCarmel81 : Ciro priello è un carnalone ???? ?? -