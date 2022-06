Cinema di mare | c' è ancora tempo per candidare i propri lavori - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Festa deldi: si raccolgono le iscrizioni per i film candidati. A castiglione della Pescaia, infatti, torna la celebre kermesse diretta da Giovanni Veronesi dal 2021 e organizzata, a Castiglione ...Da lì in poi, per l'attore romano è stato un susseguirsi di successi, tra cui l'indimenticabile Sapore didi Vanzina che lo consacra definitivamente come stella delitaliano. A partire ... Cinema di mare: c’è ancora tempo per candidare i propri lavori Festa del Cinema di mare: si raccolgono le iscrizioni per i film candidati. A castiglione della Pescaia, infatti, torna la celebre kermesse diretta da Giovanni Veronesi dal 2021 e organizzata, a Casti ...Torna a Lipari 'Racconti d'Estate - Il cinema in piazza', la rassegna estiva giunta alla terza edizione che porta sulla principale delle isole Eolie gli appuntamenti gratuiti all'aperto con il grande ...