Ciclismo, Sagan costretto a lasciare il Giro di Svizzera per positività al Covid (Di domenica 19 giugno 2022) Peter Sagan è stato costretto a lasciare il Giro di Svizzera, per via di una positività al Covid rilevata ieri. Come annunciato dallo stesso corridore su Twitter infatti: “Ieri, al termine della settima tappa del Giro di Svizzera, mi sono sottoposto a un test antiCovid. Sfortunatamente, sono risultato positivo. Non ho sintomi, mi sento bene, ma devo abbandonare la gara. Vi ringrazio per il vostro supporto e vi terrò aggiornati”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Peterè statoildi, per via di unaalrilevata ieri. Come annunciato dallo stesso corridore su Twitter infatti: “Ieri, al termine della settima tappa deldi, mi sono sottoposto a un test anti. Sfortunatamente, sono risultato positivo. Non ho sintomi, mi sento bene, ma devo abbandonare la gara. Vi ringrazio per il vostro supporto e vi terrò aggiornati”. SportFace.

