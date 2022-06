Ciclismo: Giro Slovenia. Tappa e classifica finale per Pogacar (Di domenica 19 giugno 2022) Il campione di casa bissa il trionfo del 2021 battendo Mohoric e Majka ROMA - E' proseguito fino alla fine il dominio del duo Pogacar - Majka, e in generale di tutta l'UAE Team Emirates, nel Tour of ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 giugno 2022) Il campione di casa bissa il trionfo del 2021 battendo Mohoric e Majka ROMA - E' proseguito fino alla fine il dominio del duo- Majka, e in generale di tutta l'UAE Team Emirates, nel Tour of ...

Pubblicità

rafgri70 : RT @SportRepubblica: Pogacar vince il Giro di Slovenia. In Svizzera Thomas scavalca Higuita - infoitsport : Ciclismo, Giro di Slovenia 2022: tappa e successo finale per Pogacar - SportRepubblica : Pogacar vince il Giro di Slovenia. In Svizzera Thomas scavalca Higuita - Giornaleditalia : #italpresssport Ciclismo: Giro Slovenia. Tappa e classifica finale per Pogacar - Gazzetta_it : A #Pogacar tappa e classifica finale del Giro di #Slovenia, #Thomas trionfa al Giro di Svizzera #ciclismo -