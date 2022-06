Ciclismo, Giro di Slovenia 2022: ultima tappa e successo finale per Pogacar (Di domenica 19 giugno 2022) Tadej Pogacar conclude come meglio non poteva il suo Giro di Slovenia, conquistando anche l’ultima tappa e bissando il successo dello scorso anno sia nella classifica generale che in quella a punti. Il due volte vincitore del Tour de France ha piazzato il secondo acuto della settimana nella frazione conclusiva, la Vrhnika-Novo Mesto di 155,7 km, precedendo in volata Matej Mohoric e Rafal Majka. “L’obiettivo di oggi era difendere la maglia di leader della classifica – spiega Pogacar – In volata ho dato il massimo per ripagare con un successo tutta la squadra per il grande lavoro svolto durante l’intera settimana”. CLASSIFICA GENERALE finale1. Pogacar 19h 18? 09” 2. Majka +12” 3. Novak +2? 32” 4. Albanaese +2? 42” 5. ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Tadejconclude come meglio non poteva il suodi, conquistando anche l’e bissando ildello scorso anno sia nella classifica generale che in quella a punti. Il due volte vincitore del Tour de France ha piazzato il secondo acuto della settimana nella frazione conclusiva, la Vrhnika-Novo Mesto di 155,7 km, precedendo in volata Matej Mohoric e Rafal Majka. “L’obiettivo di oggi era difendere la maglia di leader della classifica – spiega– In volata ho dato il massimo per ripagare con untutta la squadra per il grande lavoro svolto durante l’intera settimana”. CLASSIFICA GENERALE1.19h 18? 09” 2. Majka +12” 3. Novak +2? 32” 4. Albanaese +2? 42” 5. ...

Pubblicità

Gazzetta_it : A #Pogacar tappa e classifica finale del Giro di #Slovenia, #Thomas trionfa al Giro di Svizzera #ciclismo - sportface2016 : Giro di Svizzera 2022, classifica generale: trionfa #Thomas, davanti a #Higuita e #Fuglsang - sportface2016 : Giro di Svizzera 2022, risultati ed ordine d’arrivo ottava tappa: #Evenepoel vince la crono, #Thomas trionfa in cla… - DALEX911 : Ciclismo, Leo Hayter vince il Giro d'Italia Giovani Under 23 - Sport - Altri Sport - - LuigiDonfrance1 : RT @SaraCassani1: Ciclismo-giro della ????. Ecatombe c19..e sono tutti tri-punturati...ma come è possibile? ?? -