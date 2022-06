Ciclismo | ex campione del mondo Sagan positivo al covid lascia il Tour de Suisse

(Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Il tre voltedelPeterè risultatoal coronavirus per la terza volta in 18 mesi e ha dovuto abbandonare ilde. Oltre 40 corridori si sono ritirati dalla gara a causa del-19 mentre una nuova ondata colpisce l'Europa. Ilde France inizia il 1 luglio. "Non ho sintomi e mi sento bene ma devo abbandonare la gara", ha scritto lo slovacco su Twitter. La corsa svizzera si conclude domenica.

è la seconda edizione del Memorial Mario Di Toro - Giuseppe Fantini per la categoria allievi che oggi, domenica 19 giugno 2022, assegna la maglia di campione regionale FCI Abruzzo e con la quale si ... Bellissima iniziativa per Alex Zanardi a due anni dal terribile incidente in cui ha seriamente rischiato di perdere la vita in allenamento ...