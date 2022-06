Cicinho | «Ho iniziato a bere a 13 anni e non ho mai smesso Al Real mi sono allenato ubriaco»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 19 giugno 2022) L’ex calciatore brasiliano(con un passato anche alla Roma) ha rilasciato un’intervista a Eptv in cui ha raccontato dei suoi problemi con l’alcol quando era nelMadrid. “Micon ilMadrid. Ho bevuto un caffè per togliere il fiato e miinondato di profumo. Nella mia professione, quella da calciatore professionista, è stato facile. Non avevo bisogno di soldi per prendere un drink, la gente me lo dava felicemente nei ristoranti”.ha raccontato di averquando era un ragazzino. “Avevo 13, è stato allora che ho provato l’alcol per la prima volta e non ho mai. Vivevo in campagna, e nei fine settimana ci ...