Chieti: Balzerani si aggiudica la "Lazzaroni Cup" (Di domenica 19 giugno 2022) Il 23enne di Rieti alza il trofeo del torneo ITF maschile da 15mila dollari di montepremi concluso sulla terra rossa abruzzese. In finale ha sconfitto Chepelev, n.1 del seeding Leggi su federtennis (Di domenica 19 giugno 2022) Il 23enne di Rieti alza il trofeo del torneo ITF maschile da 15mila dollari di montepremi concluso sulla terra rossa abruzzese. In finale ha sconfitto Chepelev, n.1 del seeding

Pubblicità

Ugo_LP : Riccardo Balzerani, classe 1998, a Chieti vince e conferma le aspettative, già allenato da Simone Vagnozzi. - TENIPOcom : ITF M15 Chieti - Clay (Final) Riccardo Balzerani (ITA) def. Andrey Chepelev (RUS) 6-3 1-6 6-3 - Tomtennis_ : ?? terminando con gli appuntamenti che riguardano gli italiani . A chieti sara Chepelev vs Balzerani . In francia… - valuebet23 : #Tennis #Itf m15 chieti men (Italy) Chepelev A. - Balzerani R. #dafabet info: - zazoomblog : Chieti: Balzerani porta lItalia in finale - #Chieti: #Balzerani #porta #lItalia -