Chiedono a Parisi del suo futuro | risposta sibillina del terzino dell’Empoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 19 giugno 2022) Il calciomercato estivo del Napoli ha già preso il via da diverse settimane: nonostante l’inizio ufficiale della sessione estiva di mercato inizi il 1° luglio, il Napoli ha già chiuso i primi due colpi in entrata. IlMathias Olivera e l’esterno offensivo georgiano Khvicha Kvaratskhelia sono arrivati per sostituire rispettivamente Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto. Eppure, il mercato del Napoli non è finito qui. Fabiano(FOTO – Getty Images) Uno degli obiettivi del mercato del Napoli è sempre stato Fabiano, ma con l’arrivo di Mathias Olivera il suo acquisto sembra ormai improbabile. Eppure, il Napoli continua a tenere sott’occhio il classe 2000 avellinese. Proprio, intervistato da Sport Channel 214 al termine dell’evento ...