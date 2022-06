Chi ha ucciso Donatella Miccoli? Omicidio Novoli, marito suicida (Di domenica 19 giugno 2022) Nuovo femminicidio, nuova tragedia nel Salento. Donatella Miccoli, mamma 38enne di Novoli, in provincia di Lecce, è stata uccisa nella notte a coltellate nella sua casa, in via Veglie 7. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, scrive Quotidiano di Puglia, sarebbe stato il marito Matteo Verdesca l’autore dell’Omicidio. L’uomo è stato rinvenuto suicida domenica mattina, poco prima di mezzogiorno. Omicidio Donatella Miccoli: caccia all’uomo Avrebbe accoltellato la moglie Donatella Miccoli, sua coetanea, poi in preda al panico il marito Matteo Verdesca sarebbe corso a Veglie, paese di origine, dove abita la madre, alla quale in lacrime avrebbe confidato: “Mamma, ho fatto un ... Leggi su chihaucciso (Di domenica 19 giugno 2022) Nuovo femminicidio, nuova tragedia nel Salento., mamma 38enne di, in provincia di Lecce, è stata uccisa nella notte a coltellate nella sua casa, in via Veglie 7. Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, scrive Quotidiano di Puglia, sarebbe stato ilMatteo Verdesca l’autore dell’. L’uomo è stato rinvenutodomenica mattina, poco prima di mezzogiorno.: caccia all’uomo Avrebbe accoltellato la moglie, sua coetanea, poi in preda al panico ilMatteo Verdesca sarebbe corso a Veglie, paese di origine, dove abita la madre, alla quale in lacrime avrebbe confidato: “Mamma, ho fatto un ...

Pubblicità

rulajebreal : Ora che Putin ammette il suo obiettivo genocida ed esalta l’imperialismo????, ora che i suoi soldati si vantano di av… - enpaonlus : Mantova, così un bracconiere ha ucciso l’Ibis eremita super-protetto - Gazzetta di Mantova Mantova -Chi sa parli!… - robersperanza : Il 10 Giugno del 1924 veniva ucciso Giacomo Matteotti da una squadraccia fascista. Non dimentichiamo mai chi ha pag… - valeriacons_ : RT @xSeungRi92x: Quel piccione per me doveva essere ucciso, chi invece ha preferito farlo morire mentre soffriva è una persona cattiva - Topking581 : RT @IlCriticoh: ??Un anno fa il compagno dei SI Cobas, Adil Belakhdim veniva ucciso durante un picchetto nel giorno dello sciopero generale… -