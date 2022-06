Chi era Massimo Bochicchio | il “broker dei vip” accusato di truffa morto in un incidente a Roma

Leggi su open.online

(Di domenica 19 giugno 2022) Èoggi in unstradale lungo la via Salaria, adopo che la sua moto Bmw è andata a fuoco per uno schianto contro il muro dell’aeroporto. Il tragico evento è avvenuto questa mattina, attorno alle 11:30, durante le due ore di libertà quotidiana che l’uomo aveva dagli arresti domiciliari. Il 56enne è noto come il «dei vip» ed èdi diverse truffe a personaggi famosi, soprattutto nel mondo dello sport. Tra due giorni si sarebbe svolta la terza udienza a Piazzale Clodio per diversi capi di accusa a suo a carico. Tra le accuse principali c’è quella di attività finanziaria abusiva e riciclaggio internazionale dopo che prese senza autorizzazione circa 500 milioni di euro ad alcuni personaggi del calcio. Il processo nasce ...