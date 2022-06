Chelsea, spese pazze dopo l’addio di Lukaku: all-in sulla stella del City (Di domenica 19 giugno 2022) Ore frenetiche in casa Chelsea per quanto riguarda il calciomercato. Il club di Londra è, infatti, in costante colloquio con la dirigenza dell’Inter per il ritorno a Milano di Romelu Lukaku. Il gigante belga non è mai riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi, autore di una stagione deludente dopo un inizio scoppiettante. Troppi pochi i 15 gol stagionali, di cui 8 in Premier League, messi a referto da BigRom, pagato meno di anno fa la bellezza di 115 milioni di euro. Il passaggio all’Inter sembra ormai cosa sicura, in prestito oneroso per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Un ulteriore indizio è la volontà del Chelsea di cercare un sostituto nel reparto offensivo. Sterling Manchester City Chelsea Come riportato dal Mirror, i Blues sono interessati all’esterno del ... Leggi su rompipallone (Di domenica 19 giugno 2022) Ore frenetiche in casaper quanto riguarda il calciomercato. Il club di Londra è, infatti, in costante colloquio con la dirigenza dell’Inter per il ritorno a Milano di Romelu. Il gigante belga non è mai riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi, autore di una stagione deludenteun inizio scoppiettante. Troppi pochi i 15 gol stagionali, di cui 8 in Premier League, messi a referto da BigRom, pagato meno di anno fa la bellezza di 115 milioni di euro. Il passaggio all’Inter sembra ormai cosa sicura, in prestito oneroso per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Un ulteriore indizio è la volontà deldi cercare un sostituto nel reparto offensivo. Sterling ManchesterCome riportato dal Mirror, i Blues sono interessati all’esterno del ...

