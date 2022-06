Chelsea, se parte Lukaku tutto su Sterling: i dettagli (Di domenica 19 giugno 2022) Nel caso di partenza di Romelu Lukaku, il Chelsea punterà tutto su Sterling per rinforzare l’attacco Il Chelsea potrebbe cedere Romelu Lukaku questa estate, con il ritorno all’Inter sempre più probabile, e avrebbe già individuato il possibile sostituto del belga. Secondo quanto riportato dal The Mirror, infatti, i Blues avrebbero messo nel mirino Raheem Sterling in scadenza di contratto con il Manchester City nel 2023. I dirigenti del Chelsea sarebbe convinti di riuscire a convincere i Citizens a cedere l’esterno inglese per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) Nel caso dinza di Romelu, ilpunteràsuper rinforzare l’attacco Ilpotrebbe cedere Romeluquesta estate, con il ritorno all’Inter sempre più probabile, e avrebbe già individuato il possibile sostituto del belga. Secondo quanto riportato dal The Mirror, infatti, i Blues avrebbero messo nel mirino Raheemin scadenza di contratto con il Manchester City nel 2023. I dirigenti delsarebbe convinti di riuscire a convincere i Citizens a cedere l’esterno inglese per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

__Onua : RT @InsiderLazio: La #Lazio ha ricevuto la prima offerta ufficiale da parte del #Chelsea per Milinkovic-Savic. 65 milioni più il cartellino… - imploremeboss : RT @InsiderLazio: La #Lazio ha ricevuto la prima offerta ufficiale da parte del #Chelsea per Milinkovic-Savic. 65 milioni più il cartellino… - ciruolo_michele : @heelsteffe @NicoSchira Infatti il Chelsea che può permetterselo prende Sterling, la maggior parte delle squadre it… - AS_JEKSON_ : RT @InsiderLazio: La #Lazio ha ricevuto la prima offerta ufficiale da parte del #Chelsea per Milinkovic-Savic. 65 milioni più il cartellino… - madoureyd : RT @InsiderLazio: La #Lazio ha ricevuto la prima offerta ufficiale da parte del #Chelsea per Milinkovic-Savic. 65 milioni più il cartellino… -