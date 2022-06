Cessione Sampdoria | spunta il piano di Mas Santos e Miller | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 giugno 2022) Creare una rete di club per far crescere i giovani: è questo ildi Masper acquisire laNegli ultimi giorni si sta parlando con insistenza delladella. Diversi hanno mostrato interesse ma ancora nessuna proposta concreta. L’ultima indiscrezione riguarda i fratelli Mas, azionari dell’Inter Miami, e che conpotrebbero pensare di rilevare la. L’idea è quella di creare una rete di club, dopo aver preso anche il Saragoza, per far crescere i giovani. Lo scrive il Secolo XIX. L'articolo proviene da Calcio News 24.