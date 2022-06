Centrodestra spaccato a Verona, Sboarina tiene il punto: «No a un accordo con Tosi. Solo logica di palazzo» (Di domenica 19 giugno 2022) Il sindaco uscente di Verona Federico Sboarina, candidato alla rielezione al prossimo voto del 26 giugno, sembra non avere ripensamenti: niente accordi con Tosi e Forza Italia per provare a vincere le elezioni. E non c’è appello di Salvini o di Meloni che tenga, il Centrodestra rimarrà spaccato. Il pericolo è quello di una sconfitta, contro una coalizione compatta di centrosinistra che sostiene l’ex calciatore Damiano Tommasi. Una delle sorprese di queste amministrative 2022, che potrebbe inaugurare per Verona, storicamente città di destra, una nuova fase politica. Ma Sboarina non si dice spaventato. Intervistato dal Corriere, ribadisce la sua decisione assumendosi tutta la responsabilità in caso di sconfitta: «La mia non è una chiusura. Sin dal primo ... Leggi su open.online (Di domenica 19 giugno 2022) Il sindaco uscente diFederico, candidato alla rielezione al prossimo voto del 26 giugno, sembra non avere ripensamenti: niente accordi cone Forza Italia per provare a vincere le elezioni. E non c’è appello di Salvini o di Meloni che tenga, ilrimarrà. Il pericolo è quello di una sconfitta, contro una coalizione compatta di centrosinistra che sosl’ex calciatore Damiano Tommasi. Una delle sorprese di queste amministrative 2022, che potrebbe inaugurare per, storicamente città di destra, una nuova fase politica. Manon si dice spaventato. Intervistato dal Corriere, ribadisce la sua decisione assumendosi tutta la responsabilità in caso di sconfitta: «La mia non è una chiusura. Sin dal primo ...

