Centrodestra con Casapound a Lucca, Elio Vito lascia Forza Italia (e il posto da deputato): “Voci critiche silenziate” (Di domenica 19 giugno 2022) Lo aveva annunciato e l’ha fatto: Elio Vito ha dato le dimissioni da Forza Italia, lasciando anche il suo incarico da deputato, dopo che il partito ha confermato “l’apparentamento con Casapound” in vista dei ballottaggi per le elezioni comunali a Lucca. “In questi ultimi mesi, Fi ha messo in atto e promosso la pratica deteriore del trasformismo, alimentando cambi di partito e di gruppo non motivati da ragioni ideali, valoriali, politiche ma da meri interessi personali, elettorali, di voti, di preferenze”, ha scritto Vito motivando la sua decisione in una lettera al presidente della Camera Roberto Fico in cui non ha risparmiato le critiche al suo partito, verso il quale già da tempo nutriva delle riserve. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Lo aveva annunciato e l’ha fatto:ha dato le dimissioni dando anche il suo incarico da, dopo che il partito ha confermato “l’apparentamento con” in vista dei ballottaggi per le elezioni comunali a. “In questi ultimi mesi, Fi ha messo in atto e promosso la pratica deteriore del trasformismo, alimentando cambi di partito e di gruppo non motivati da ragioni ideali, valoriali, politiche ma da meri interessi personali, elettorali, di voti, di preferenze”, ha scrittomotivando la sua decisione in una lettera al presidente della Camera Roberto Fico in cui non ha risparmiato leal suo partito, verso il quale già da tempo nutriva delle riserve. ...

lauraboldrini : A Lucca, per il ballottaggio, il centrodestra si allea con #Casapound. I candidati di Meloni, Salvini e Berluscon… - fattoquotidiano : Lucca, il centrodestra si allea con l’estrema destra per il ballottaggio. Pd: “Scendono a patti con i fascisti del… - fanpage : Il centrodestra ufficialmente insieme all'estrema destra di Casapound. Succede a Lucca, dove i candidati di centrod… - monteleoneangi : RT @EnioNonno: Ma se la Meloni dice che nel cosiddetto centrodestra 'non c'è posto per i fascisti', come mai a Lucca si sono accordati con… - Renato23577940 : RT @Renato23577940: La Mafia del centrodestra della famiglia Azopardi Edegardo e figli che con il potere mafioso estortivo cercano di candi… -