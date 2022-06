"Censura al Tg2, cosa c'è dietro": delirio della sinistra, altro fango contro la Meloni (Di domenica 19 giugno 2022) Certo che ci vuole faccia tosta. Nella Rai più lottizzata di sempre dal Pd, nella spartizione di cariche tra tutti i partiti, esclusi quello di opposizione, cioè Fratelli d'Italia, chi viene accusato di farla da padrone e di proporre contenuti propagandistici in Rai? Ma il partito della Meloni, ovvio. È la tesi del segretario di Commissione Vigilanza Rai, Michele Anzaldi di Italia Viva, che su Facebook si è inalberato perché il Tg2 guidato da Gennaro Sangiuliano avrebbe Censurato il comizio ormai celebre della Meloni in Andalusia per non metterla in difficoltà. «Grave pagina di disinformazione al Tg2 sul caso del discorso di Giorgia Meloni dal palco del partito estremista spagnolo Vox», ha scritto Anzaldi. «Il tg di Rai2 è stato ridotto a megafono della propaganda di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) Certo che ci vuole faccia tosta. Nella Rai più lottizzata di sempre dal Pd, nella spartizione di cariche tra tutti i partiti, esclusi quello di opposizione, cioè Fratelli d'Italia, chi viene accusato di farla da padrone e di proporre contenuti propagandistici in Rai? Ma il partito, ovvio. È la tesi del segretario di Commissione Vigilanza Rai, Michele Anzaldi di Italia Viva, che su Facebook si è inalberato perché il Tg2 guidato da Gennaro Sangiuliano avrebbeto il comizio ormai celebrein Andalusia per non metterla in difficoltà. «Grave pagina di disinformazione al Tg2 sul caso del discorso di Giorgiadal palco del partito estremista spagnolo Vox», ha scritto Anzaldi. «Il tg di Rai2 è stato ridotto a megafonopropaganda di ...

Pubblicità

smilypapiking : RT @Michele_Anzaldi: Il Tg2 censura il discorso di Giorgia Meloni sul palco del partito estremista spagnolo Vox, non lo fa vedere né sentir… - andydemar : RT @Michele_Anzaldi: Il Tg2 censura il discorso di Giorgia Meloni sul palco del partito estremista spagnolo Vox, non lo fa vedere né sentir… - Mirarch3 : RT @Michele_Anzaldi: Il Tg2 censura il discorso di Giorgia Meloni sul palco del partito estremista spagnolo Vox, non lo fa vedere né sentir… - Ro96689588 : RT @Michele_Anzaldi: Il Tg2 censura il discorso di Giorgia Meloni sul palco del partito estremista spagnolo Vox, non lo fa vedere né sentir… - Armarosono : RT @Michele_Anzaldi: Il Tg2 censura il discorso di Giorgia Meloni sul palco del partito estremista spagnolo Vox, non lo fa vedere né sentir… -