“C’è l’annuncio ufficiale” Nicolas Vaporidis | deciso futuro all’Isola dei Famosi | parlano i medici

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 19 giugno 2022), resta o va via ddei? Negli ultimi giorni il naufrago ha avuto problemi di salute ed è stato costretto a lasciare Playa Palapa. Purtroppo questa edizione del reality è stata funestata da infortuni di ogni genere. E la decisione di posticipare al 27 giugno la finale non ha fatto altro che rendere ancor più difficile la situazione. Ricordiamo che già Roger Balduino è stato costretto al ritiro, ma anche altri come Mercedesz, Maria Laura e Marco Cucolo hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Ora l’attenzione è tutta puntata su. L’attore era dato da molti come il favorito assoluto per la vittoria finaledei. Non a caso ha già conquistato il pass per la finalissima. Ma giovedì 16 ...