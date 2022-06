Caterina Balivo, "pausa finita". Il ritorno in tv con due "people show": di cosa si tratta (Di domenica 19 giugno 2022) Caterina Balivo sta per tornare sul piccolo schermo. "La mia è una tv attenta alle persone comuni, quelle con cui ho cominciato agli inizi della carriera e che mi sono mancate di più quando è iniziata la pandemia. È proprio perché non c'erano più che ho deciso di prendermi una pausa". Il 21 giugno la conduttrice sarà in prima serata su Tv8 con il romantico e inedito dating "Chi vuole sposare mia mamma?", mentre il 28 e 29 luglio (e poi ogni giovedì in seconda serata) approderà su Rai2 per condurre "Help - Ho un dubbio". Su Tv8 la Balivo aiuterà alcune mamme single, accompagnate dai loro figli, a trovare una nuova felicità in amore. Nel nuovo "people show" di Rai 2 l'obiettivo sarà invece aiutare i concorrenti a prendere una decisione rispetto a dubbi piccoli o grandi che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022)sta per tornare sul piccolo schermo. "La mia è una tv attenta alle persone comuni, quelle con cui ho cominciato agli inizi della carriera e che mi sono mancate di più quando è iniziata la pandemia. È proprio perché non c'erano più che ho deciso di prendermi una". Il 21 giugno la conduttrice sarà in prima serata su Tv8 con il romantico e inedito dating "Chi vuole sposare mia mamma?", mentre il 28 e 29 luglio (e poi ogni giovedì in seconda serata) approderà su Rai2 per condurre "Help - Ho un dubbio". Su Tv8 laaiuterà alcune mamme single, accompagnate dai loro figli, a trovare una nuova felicità in amore. Nel nuovo "" di Rai 2 l'obiettivo sarà invece aiutare i concorrenti a prendere una decisione rispetto a dubbi piccoli o grandi che ...

Pubblicità

CatelliRossella : Caterina Balivo, la mia tv per la gente comune - Tv - ANSA - solospettacolo : Caterina Balivo, la mia tv per la gente comune - fisco24_info : Caterina Balivo, la mia tv per la gente comune: Conduttrice torna con due show, a giugno su Tv8 e luglio su Rai2 - pieceleb72 : La bellissima Caterina Balivo approfitta del sole smagliante che colpisce tutt Europa - ilmessaggeroit : #caterina #balivo, due nuovi programmi estivi: su Tv8 e su Rai2. Debutto a giugno con uno show sulle mamme single -