Caronte | le temperature in Italia fino a domenica 26 giugno

(Di domenica 19 giugno 2022) È in arrivo sull'un'ondata di caldo dovuta all'anticiclone africano che dopo aver soggiornato sul comparto più occidentale del continente europeo, si avvicina al nostro Paese. Gli effetti non tarderanno a farsi sentire. Secondo le previsioni de il Meteo.it è atteso il ritorno di «» che farà salire lecon picchi di caldo fra i 38 e i 40 gradi. «L'area mediterranea - spiega il Meteo.it - risulta essere avvolta da un bollente anticiclone africano alimentato da correnti d'aria caldissime che prendono le loro origini direttamente dall'incandescente entroterra sahariano». Quali saranno gli effetti di questa ulteriore espansione dell'alta pressione verso il nostro Paese? «Dopo un sabato ancora leggermente disturbato da deboli infiltrazioni d'aria fresca, già da oggi,, le condizioni ...

