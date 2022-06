Capo di Sberbank smentisce Putin: “Serviranno almeno dieci anni alla Russia per riprendersi dalle sanzioni” (Di domenica 19 giugno 2022) Capo di Sberbank smentisce Putin, asserendo che dovranno passare almeno dieci anni prima che la Russia si riprenda dalle sanzioni occidentali. Sberbank è nota per essere la più importante banca in Russia, punto di riferimento fondamentale negli ambienti del Cremlino e di governo. Recentemente, l’amministratore delegato di Sberbank, Herman Gref, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Forum economico internazionale annuale della Russia organizzato a San Pietroburgo. In questa circostanza, infatti, il CEO di Sberbank ha smentito quanto dichiarato dal presidente Vladimir Putin rispetto al futuro economico del Paese ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 19 giugno 2022)di, asserendo che dovranno passareprima che lasi riprendaoccidentali.è nota per essere la più importante banca in, punto di riferimento fondamentale negli ambienti del Cremlino e di governo. Recentemente, l’amministratore delegato di, Herman Gref, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Forum economico internazionale annuale dellaorganizzato a San Pietroburgo. In questa circostanza, infatti, il CEO diha smentito quanto dichiarato dal presidente Vladimirrispetto al futuro economico del Paese ...

