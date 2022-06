Canottaggio, Coppa del Mondo Poznan 2022: disputate le finali nelle specialità olimpiche (Di domenica 19 giugno 2022) Le finali nelle specialità olimpiche si sono disputate oggi, domenica 19 giugno, nella seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio 2022 a Poznan, in Polonia: il vento trasversale sul Lago Malta ha comunque disturbato anche la terza ed ultima giornata di gare. Assente l’Italia. Nel due senza femminile si impone Paesi Bassi 1, che supera Stati Uniti 1 ed Irlanda. Giù dal podio Stati Uniti 2, Repubblica Ceca e Cina 2. Nel due senza maschile vittoria della Nuova Zelanda davanti a Paesi Bassi e Stati Uniti 1, poi Giappone 1, Svizzera e Moldavia. Nel doppio femminile successo di Paesi Bassi 1 su Irlanda e Stati Uniti 1. Ai piedi del podio Cina, Stati Uniti 2 e Germania 1. Nel doppio maschile dominio della Croazia, che ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Lesi sonooggi, domenica 19 giugno, nella seconda tappa delladeldi, in Polonia: il vento trasversale sul Lago Malta ha comunque disturbato anche la terza ed ultima giornata di gare. Assente l’Italia. Nel due senza femminile si impone Paesi Bassi 1, che supera Stati Uniti 1 ed Irlanda. Giù dal podio Stati Uniti 2, Repubblica Ceca e Cina 2. Nel due senza maschile vittoria della Nuova Zelanda davanti a Paesi Bassi e Stati Uniti 1, poi Giappone 1, Svizzera e Moldavia. Nel doppio femminile successo di Paesi Bassi 1 su Irlanda e Stati Uniti 1. Ai piedi del podio Cina, Stati Uniti 2 e Germania 1. Nel doppio maschile dominio della Croazia, che ...

