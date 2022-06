Canalis regina anche con i pugni | vittoria al debutto nella kick boxing ' Lo ammetto | è stato divertente'

Pubblicità

"Devo dire che è stato molto divertente". Elisabetta Canalis, 43 anni, non nasconde la soddisfazione e l'entusiasmo alla reggia di Venaria Reale. È lei una delle campionesse dell'evento di kick boxing "The Night of Kick and Punch " Black tie edition". Elisabetta si è allenata con Angelo Valente, ex campione del mondo di kickboxing oggi allenatore e organizzatore conosciuto a livello internazionale.