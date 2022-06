Canada, Chiara Cordero prima donna premiata con lo Scientific Achievment Award (Di domenica 19 giugno 2022) Chiara Emilia Irma Cordero, docente dell’Università di Torino, ha ricevuto lo “Scientific Achievment Award”, il prestigioso riconoscimento Scientifico alla carriera per la sua attività di ricerca nell’ambito delle scienze separative ed in particolare della gas cromatografia bidimensionale “comprehensive” (GC×GC). Il premio viene assegnato ad un/una ricercatore/ricercatrice che da almeno 15 anni sia impegnato/a in attività di ricerca di eccellenza per lo sviluppo hardware della tecnica GC×GC e nella sua applicazione a problemi applicativi complessi. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso del 19° International GC×GC Symposium, che si è tenuto dal 29 Maggio al 2 Giugno 2022 in Alberta, Canada. Per la prima volta lo “Scientific ... Leggi su ildenaro (Di domenica 19 giugno 2022)Emilia Irma, docente dell’Università di Torino, ha ricevuto lo “”, il prestigioso riconoscimentoo alla carriera per la sua attività di ricerca nell’ambito delle scienze separative ed in particolare della gas cromatografia bidimensionale “comprehensive” (GC×GC). Il premio viene assegnato ad un/una ricercatore/ricercatrice che da almeno 15 anni sia impegnato/a in attività di ricerca di eccellenza per lo sviluppo hardware della tecnica GC×GC e nella sua applicazione a problemi applicativi complessi. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso del 19° International GC×GC Symposium, che si è tenuto dal 29 Maggio al 2 Giugno 2022 in Alberta,. Per lavolta lo “...

